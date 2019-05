Thaise koning trouwt kort voor kroning

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (66) is drie dagen voor zijn officiƫle kroning getrouwd met zijn lijfwacht en generaal Suthida Tidjai. De 40-jarige vrouw werd in 2014 benoemd als vicecommandant van de lijfwacht van de toenmalige kroonprins. In 2016 maakte hij haar generaal.

De verhalen over de relatie tussen de twee deden al langer de ronde, maar werden tot woensdag ontkend.

Officieel is Vajiralongkorn sinds oktober 2016 koning, toen overleed zijn vader na 70 jaar staatshoofd te zijn geweest. Vajiralongkorn stelde toen zijn kroning uit, uit respect voor zijn vader. Na de kroning gaat Vajiralongkorn als koning Rama 10 door het leven.