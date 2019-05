Thaise koning Rama X officieel gekroond

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn is zaterdag formeel gekroond tot vorst van zijn land. De 66-jarige monarch gaat vanaf nu door het leven als koning Rama X. Vajiralongkorn volgt zijn vader Bhumibol Adulyadej op die twee├źnhalf jaar geleden overleed.

Zaterdag kroonde de nieuwe koning zichzelf in een feestelijke ceremonie in de hoofdstad Bangkok. De hele ceremonie, die doorspekt is met hindoeïstische en boeddhistische rituelen, duurt in totaal drie dagen. De kroning volgt op een lange periode van nationale rouw in het Zuidoost-Aziatische land. Bhumibol zat zeventig jaar op de troon.