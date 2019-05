Thaise hond redt levend begraven baby

Een invalide hond is in het noorden van Thailand de trots van zijn dorp geworden nadat hij naar verluidt een levend begraven baby heeft gered. Het jongetje was begraven door zijn 15-jarige moeder, meldt de Thaise politie zaterdag.

De pasgeborene lag onder een laag vuil in de buurt van een boerderij in het district Chumpuang van provincie Nakhon Ratchasima, maar werd al snel gevonden door de 6-jarige hond Ping Pong die maar drie poten heeft.. Die begon te blaffen waarna zijn baas, een herder, ter plekke ging kijken en de baby redde.

"Ik denk niet dat er veel tijd zat tussen dat zijn moeder hem begroef en de hond hem vond", aldus een functionaris ter plaatse tegen het Franse persbureau AFP. Hij voegde eraan toe dat de jongen gezond is en herstelt in het ziekenhuis.

De tienermoeder wordt poging tot moord ten laste gelegd. Volgens de functionaris probeerde het meisje haar kind van de hand te doen omdat ze bang was dat haar ouders boos zouden worden. "Dus nadat ze was bevallen, begroef ze hem", zei hij.

De lokale media juichten de prestatie van de hond toe. Ook op sociale media wordt de goede daad van Ping Pong door velen geprezen.