Thaise grot waar jongens in vastzaten heropend

De grot waarin twaalf Thaise voetballers en hun trainer zeventien dagen hebben vastgezeten, is anderhalf jaar na de reddingsactie weer geopend, schrijft de BBC. De jongens kwamen vast te zitten toen het water in de grotten plotseling snel steeg toen ze daar op bezoek waren. Het duurde een halve maand voordat de jongens werden gelokaliseerd en konden worden gered.

Lokale media melden dat ruim 2000 mensen op de heropening afkwamen. Medewerkers van de grot in de provincie Chiang Rai lieten twintig bezoekers tegelijk naar binnen.

Momenteel is alleen nog de eerste kamer geopend. De twaalf tieners en hun trainer van 25 jaar oud kwamen vast te zitten in een kamer diep in de grot.