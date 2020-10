Thaise betogers stellen premier voor ultimatum

Thaise anti-regeringsbetogers geven premier Prayuth Chan-ocha drie dagen om op te stappen en andere eisen in te willigen, waaronder een hervorming van de monarchie in het Zuidoost-Aziatische land. Daarmee lijkt de protestbeweging de uitgestoken hand van de premier in een eerdere televisietoespraak af te wijzen.

Duizenden betogers braken woensdagavond door politiebarricades en prikkeldraadversperringen om naar het kantoor van de premier te trekken. Ze verzamelden zich bij het gebouw, vlak nadat de eerste minister had bekendgemaakt dat de regering bereid is om een nooddecreet dat grote samenkomsten verbiedt, in te trekken zolang de betogingen vreedzaam blijven. Vrije Jeugd, een van de protestorganisaties, stelde het ultimatum woensdagavond op Facebook. „Als de regering niet binnen drie dagen antwoordt, zal het volk terugkomen met hogere eisen dan eerder.”

Prayuth en zijn regering worstelen met de aanzwellende massademonstraties, die geïnspireerd zijn op de spontane betogingen in Hongkong om de politie te ontlopen en het nooddecreet van afgelopen week te trotseren. De regering heeft nog geen teken gegeven dat zij tegemoet wil komen aan de eisen van de demonstranten. Die willen meer democratie en een omverwerping van de machtige koningsgezinde elite. De regering probeert hard en bloedig optreden tegen de demonstranten dat de economie kan schaden vooralsnog te vermijden.