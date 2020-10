Thais hotel laat aanklacht tegen klagende gast vallen

Een Thais hotel op het eiland Koh Chang heeft een aanklacht laten vallen tegen een klagende gast die daarvoor een celstraf boven het hoofd hing. De Amerikaan Wesley Barnes had in het hotel ruzie gekregen en op sociale media geklaagd over het bedrag van omgerekend 13,50 euro dat hij moest betalen voor het meebrengen van zijn eigen wijn.

Hij werd gearresteerd en beschuldigd van laster en computercriminaliteit. Daar staan in Thailand strenge straffen op. Hij kwam op borgtocht vrij maar riskeerde in een proces tot vijf jaar cel en een boete van circa 3000 euro.

Het hotel Sea View Koh Chang neemt nu genoegen met excuses van Barnes. Het hotel is volgens een verklaring erg blij dat Barnes verantwoordelijkheid op zich neemt voor het incident. Barnes moet nog wel verontschuldigingen versturen naar Tripadvisor, de Thaise toerismeraad en de Amerikaanse ambassade in Bangkok. De man heeft bevestigd dat hij akkoord is en hij een heleboel e-mails gaat versturen.