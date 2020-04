Thailand verbiedt 3 dagen lang alle inkomende vluchten

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen in Thailand drie dagen lang geen vliegtuigen landen. De maatregel is ingegaan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Voor vrachtvliegtuigen en regeringstoestellen geldt een uitzondering, meldt de Thaise luchtvaartautoriteit.

De maatregel volgt op problemen met een groep van ruim 150 passagiers op de luchthaven van Bangkok. Ze weigerden zich in quarantaine te laten stellen en wisten het vliegveld te ontvluchten. De autoriteiten roepen hen op zich alsnog te melden om vervolgens 14 dagen in staatsquarantaine te gaan.

In Thailand zijn ruim 2000 gevallen van coronabesmetting bekend. Twintig mensen zijn als gevolg van het longvirus overleden.