Thailand onderschept honderden miljoenen euro’s aan ketamine

Thailand heeft voor bijna 1 miljard dollar (850 miljoen euro) aan gesmokkelde ketamine in beslag genomen. Het grootste gedeelte van de onderschepte harddrug was volgens het Thaise bureau voor bestrijding van verdovende middelen waarschijnlijk bestemd voor Europa, Japan of Zuid-Korea.

De omvang van de vondst wijst volgens het bureau op een internationaal netwerk. „Deze drug is niet populair in Thailand en wordt meestal aan het buitenland verkocht, waaronder Europa, Australië, Taiwan, Japan en Korea,” verklaarde het bureau. In de zorg wordt ketamine ingezet als verdovingsmiddel of antidepressivum, maar het wordt ook als recreatieve drug gebruikt.

De onderzoekers ontdekten in een magazijn 457 zakken die elk gevuld waren met 25 kilo ketamine. Een eerdere vondst van 300 kilo ketamine uit Thailand in Taiwan was de aanleiding voor het onderzoek.

„Deze ontdekking is nog maar het begin. Er zal verder onderzoek worden gedaan om onrechtmatig verkregen opbrengsten door drugssmokkel in beslag te nemen”, zei minister van Justitie Somsak Thepsutin.