Thailand meldt één nieuw coronageval, geen nieuwe sterfgevallen

Thailand heeft dinsdag één nieuwe coronabesmetting gerapporteerd, het laagste aantal nieuwe infecties sinds 9 maart. Er waren geen nieuwe sterfgevallen in het Zuidoost-Aziatische land.

Het aantal nieuwe gevallen is de afgelopen twee weken in het Aziatische land afgenomen, met uitzondering van een immigratiedetentiecentrum in Zuid-Thailand. Daar zijn in die periode zestig nieuwe besmettingen opgetreden, zei Taweesin Wisanuyothin, woordvoerder van het regeringscentrum voor Covid-19.

Sinds de uitbraak in Thailand in januari begon, heeft het land in totaal 2988 gevallen van coronabesmettingen en 54 doden bevestigd. De woordvoerder zei dat 2747 patiënten zijn hersteld, terwijl 187 nog steeds in ziekenhuizen worden behandeld.