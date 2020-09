Thailand maakt zich op voor groot studentenprotest

In Thailand wordt zaterdag een groot studentenprotest gehouden tegen de conservatieve Thaise regering. In hoofdstad Bangkok wordt de afgelopen twee maanden bijna dagelijks gedemonstreerd, maar zaterdag verwachten de organisatoren de grootste toeloop met naar verwachting vele tienduizenden mensen.

Het moet een vreedzaam protest worden, stelt een van de studentenleiders. De betogers willen zich verzamelen bij de Thammasat-universiteit, al heeft de universiteit eerder gemeld dat ze geen demonstratie toestaat. Vanaf die plek willen de demonstranten naar het regeringsgebouw marcheren. De politie, die met zo’n 10.000 man aanwezig zal zijn, heeft opgeroepen dat niet te doen.

De demonstratie kan mogelijk tot en met zondag duren. In Thailand is sinds een militaire coup in 2014 generaal Prayut Chan-o-cha aan de macht.