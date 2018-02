Thailand: geen vakantieland voor sekstoeristen

Thailand wil af van zijn reputatie als toeristische bestemming voor sekstoeristen. Premier Prayut Chan-o-cha deed een oproep om steden als Pattaya en andere populaire bestemmingen in ,,plaatsen van kwaliteitstoerisme" te veranderen, meldde de Bangkok Post woensdag.

Volgens officiële cijfers verdienen meer dan 120.000 mensen in het Zuidoost-Aziatische land hun geld in de seksindustrie. Prayut, die sinds een militaire coup vier jaar in de regering zit, zei: ,,We moeten ons ervan bewust zijn dat dat geen goed werk is. Doe dat niet!''

De generaal reageerde op uitspraken van de Gambiaanse minister van Toerisme Hamat Bah, die verontwaardiging had veroorzaakt in Thailand. De minister had zijn West-Afrikaanse vaderland verdedigd door te zeggen: ,,Wij zijn niet het doelwit van sekstoeristen. Als je een seksdoel wil hebben, ga dan naar Thailand.''

Prostitutie is officieel verboden in het grootste boeddhistische koninkrijk. Maar de wetten worden er 'vrij laks' nageleefd.