Thailand bevestigt vlucht ex-premier naar VK

De voormalige premier van Thailand Yingluck Shinawatra is naar Groot-Brittannië gevlucht, zegt de militaire regering van het Aziatische land. „Sinds september is het bekend bij overheidsfunctionarissen dat ze in het Verenigd Koninkrijk is. Nu heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ons verteld dat ze in Londen is”, aldus de Thaise regering dinsdag.

De vijftigjarige ex-premier was in augustus naar het buitenland vertrokken en wordt sindsdien gezocht. Tegen haar is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Thailand veroordeelde haar bij verstek tot vijf jaar celstraf wegens corruptie. Het is nog steeds onbekend hoe ze zonder geldig paspoort naar het Verenigd Koninkrijk is gereisd. Volgens de Thaise overheid heeft ze mogelijk een paspoort uit een ander land gebruikt.