Thailand begonnen aan ‘zeven gevaarlijkste dagen’

Met 43 doden en 466 gewonden is Thailand begonnen aan wat bekend staat als de „zeven gevaarlijkste dagen” van het jaar. De slachtoffers vielen door verkeersongelukken op de gevaarlijke wegen in het land, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de dodelijkste van Zuidwest-Azië heeft genoemd.

De belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongelukken tijdens de zeven dagen rond Nieuwjaar is dat chauffeurs met alcohol op achter het stuur stappen of te hard rijden. De teller eindigde afgelopen jaar op 3 januari op 463 doden. In totaal raakten bijna 3900 mensen gewond door 3800 ongevallen.

De naleving van verkeersregels wordt volgens de WHO maar gebrekkig gecontroleerd. De helft van de motorrijders draagt geen helm en de meerderheid van de automobilisten doet geen gordel om.