Thailand begonnen aan rituelen voor kroning

Thailand is zaterdag begonnen aan de rituelen die leiden tot de kroning van koning Maha Vajiralongkorn op 4 mei.

De 66-jarige koning, die bekend staat als Rama X, kwam in 2016 op de troon na het overlijden van zijn vader Bhumibol, die zeventig jaar had geregeerd. De kroning volgt op de rouwperiode voor de bijna als heilige geziene koning.

In elk van de 76 provincies wordt water verzameld, dat in boeddhistische tempels in het land wordt gewijd. Over twee weken worden de wateren gecombineerd en opnieuw gewijd. Later deze maand beginnen gebeden door tien monniken, wordt Rama’s horoscoop getrokken en zijn officiële titel vastgesteld.

Daags voor de kroningsplechtigheden betuigt Rama eer aan zijn voorouders. Op 4 mei ondergaat hij een reinigingsritueel met het gewijde water, waarna hij wordt gekroond. Een dag later krijgt hij zijn koninklijke naam en wordt hij door Bangkok gedragen om het volk te begroeten. Op 6 mei spreekt hij het volk toe.