Thai die eigen moeder verkrachtte opgepakt

In Thailand is een 31-jarige man gearresteerd omdat hij zijn eigen moeder in december vorig jaar zou hebben verkracht. Op 14-jarige leeftijd stak hij ook al zijn stiefvader dood. Dat zeggen lokale media.

Chaiya Tana was sinds de verkrachting voortdurend op de vlucht. Hij werd gevonden niet ver van zijn ouderlijk huis in het dorpje Ban Talat Khilek, dat in de bossen ligt verstopt. De man zat al vijf keer in de gevangenis voor eerdere vergrijpen. Voor de moord op zijn stiefvader belandde hij drie jaar in de cel.

De man belde een vriend tijdens zijn onderduiken voor eten en drinken. Toen de politie daar lucht van kreeg, kreeg deze vriend opdracht om voedsel met een verdovende middel naar de verdachte te brengen. Agenten konden hem via de vriend makkelijk traceren en door het voedsel makkelijk oppakken. Hij werd dinsdag gearresteerd terwijl hij onder invloed was.