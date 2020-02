Thüringse minister-president Kemmerich stapt op om politieke rel

Minister-president Thomas Kemmerich van de Duitse deelstaat Thüringen heeft amper vier dagen na zijn aantreden zijn ontslag ingediend. Zijn vertrek komt kort nadat bekend was geworden dat de Duitse regering van de christen- en de sociaaldemocraten in crisisoverleg bijeen waren naar aanleiding van de politieke commotie. De Duitse regering heeft de deelstaat ook opgeroepen om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Het deelstaatparlement verkoos de liberaal Kemmerich woensdag verrassend tot nieuwe regiopremier. Hij kreeg onder meer steun van de conservatieve CDU en de Alternative für Deutschland (AfD). De ontstane politieke crisis draait om het uitgangspunt van de coalitie dat niet wordt samengewerkt, laat staan geregeerd, met de radicale nationalistische en populistische Alternative für Deutschland (AfD).

Maar in de verkiezing van de nieuwe premier van Thüringen legden christendemocraten dat uitgangspunt naast zich neer en stemden net als de AfD op de liberaal Kemmerlich (FDP). Zo torpedeerden de christendemocraten samen met de AfD en de FDP het premierschap van Bodo Ramelow van de linksradicale Die Linke.

Bondskanselier Angela Merkel is ook boos dat haar partijgenoten het beginsel lieten varen. Ze heeft zaterdag de speciale gezant voor het oosten van Duitsland, partijgenoot Christian Hirte, ertoe bewogen op te stappen. Hij was enthousiast dat een nieuwe linkse regering-Ramelow in Thüringen niet doorging en feliciteerde Kemmerich.

„We sluiten de vorming van een regering en politieke meerderheden met stemmen van de AfD uit. Dit is en blijft de beslissing van de partijen die de coalitie op alle niveaus in het land steunen”, aldus een verklaring van de christendemocraten.