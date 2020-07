Texas voltrekt executie man voor moord uit 1992

In de Amerikaanse staat Texas is de doodstraf uitgevoerd op een 45-jarige man, die in 1992 bij een gewapende overval een 82-jarige man doodschoot. De straf van Billy Joe Wardlow werd uitgevoerd met een dodelijke injectie in de gevangenis van Huntsville.

De advocaten vroegen tevergeefs om de doodstraf om te zetten in een lagere straf. Ze droegen aan dat Wardlow 18 jaar oud was toen hij de moord pleegde. Hij werd in 1995 ter dood veroordeeld. Zijn toenmalige vriendin, die bij de overval aanwezig was kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaar.

Het was de derde doodstraf in Texas en de zevende in heel de Verenigde Staten dit jaar. Texas is de staat in de VS waar de meeste doodstraffen worden uitgevoerd.