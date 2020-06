Texas staakt heropenen economie vanwege corona

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft de gefaseerde heropening van de economie in zijn staat een halt toegeroepen vanwege het fors toenemende aantal coronabesmettingen. Dat maakte Abbott donderdag bekend in een verklaring.

Bedrijven die al open mochten gaan in de staat hoeven niet hun deuren te sluiten, maar mogen niet hun bezetting uitbreiden. Ook zijn niet-noodzakelijke operaties in de grootste steden van Texas opgeschort om ziekenhuisruimte vrij te maken.

„Het laatste wat we willen doen als staat is achteruitgaan en bedrijven sluiten”, stelde Abbott in de verklaring. „Deze tijdelijke pauze zal onze staat helpen de verspreiding in te tomen.”

Texas is onder de twaalf staten in het westen en zuiden van de VS waar de afgelopen dagen recordaantallen nieuwe besmettingen werden gemeld. In Texas werden maandag voor het eerst 6000 nieuwe infecties vastgesteld. Ook zijn dertien dagen op rij records gebroken qua aantal ziekenhuisopnames in de staat.