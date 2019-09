Texas executeert ter dood veroordeelde

Een man die in 2007 was veroordeeld voor het doodsteken van zijn vrouw en twee stiefzonen (8 en 10) en het seksueel misbruiken van zijn twee stiefdochters (12 en 14), is woensdag in de Amerikaanse staat Texas geëxecuteerd.

Na de slachting verliet Sparks het huis, stopte bij het huis van zijn moeder om haar auto te lenen, en reed vervolgens naar het huis van zijn ex-vriendin, waar hij haar vertelde dat hij zijn vrouw en twee stiefzonen had vermoord. Vervolgens belde hij de politie en bekende hij.

Volgens het Death Penalty Information Center in Amerika, dat alle data over de doodstraf bijhoudt, is Sparks de zestiende gevangene in de Verenigde Staten en de zevende in Texas die in 2019 is geëxecuteerd. Texas heeft meer gevangenen geëxecuteerd dan welke andere staat ook sinds het Hooggerechtshof in 1976 de doodstraf opnieuw heeft ingesteld.