Texaanse rechter blokkeert geslachtsverandering zevenjarige jongen

De rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft deze week bepaald dat een gescheiden moeder niet zonder toestemming van haar ex-man mag beslissen over de gewenste geslachtsverandering van haar zevenjarige zoon. Drie dagen eerder gaf een jury de moeder wel dat recht.

Volgens moeder Anne Georgulas geeft haar zoon James al vanaf zijn derde jaar er de voorkeur aan om een meisje te zijn. Zij leidt dat af uit zijn spelen met poppen en zijn belangstelling voor mooie kleding. Ook speelt hij liever met meisjes dan jongens. Zij behandelt daarom het kind als meisje. Op school heeft Georgulas haar zoon niet laten inschrijven met de naam James maar als Luna. Zo wordt het kind nu door de leerkrachten genoemd.

De moeder wil de overgang van jongen naar meisje stimuleren door hem medicijnen te laten gebruiken, zoals puberteit-blokkers en cross-geslachtshormonen. Ter oriëntatie bezocht zij daarvoor een kliniek Dalles die een behandeling voor geslachtsverandering van jongeren aanbiedt. De kliniek stelt als voorwaarde dat beide ouders instemmen met de therapie. Een verzoek van moeder Georgulas aan de vader van James om akkoord te gaan werd echte door hem afgewezen.

De vader van de jongen, Jeffrey Younger, stelt dat zijn ex-vrouw er bij haar zoon bewust op aanstuurt een meisje te worden. Als James bij hem is, merkt hij niets van vrouwelijke gevoelen bij zijn zoon. Bovendien is volgens de vader James zelf helemaal niet gelukkig met de plannen van zijn moeder. Younger verzet zich daarom tegen de geslachtsverandering. Hij wil niet dat zijn voormalige echtgenote zonder zijn toestemming beslist over de ingrijpende medische behandeling.

Omdat de moeder geen toestemming van haar ex-man kreeg, diende zij bij de rechtbank een bezwaarschrift in. Zij wilde het alleenrecht hebben om te beslissen. Een jury oordeelde begin deze week met 11 tegen 1 stem dat de vrouw dit recht inderdaad moest hebben. Rechter Kim Koks bepaalde echter een paar dagen later dat niet alleen de moeder maar beide ouders moeten instemmen met de geslachtsverandering.

Niet alleen vader Younger is opgelucht door de uitspraak van de rechter, maar ook conservatieve politici en kerkelijke leidslieden. De eerdere uitspraak van de jury werd door hen als schokkend ervaren. De Republikeinse senator Ted Cruz noemde het jurybesluit “afschuwelijk en tragisch”. Hij stelde de plannen van moeder Georgulas gelijk aan “kindermishandeling”. Advocaat Emily Compagno zei in een uitzending van Fox News, dat jury’s de neiging hebben om aan de kant te staan van “ouders die willen afwijken van het gebruikelijke patroon”.

Russell Moore, voorzitter van de Ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten zegt “Als christen geloven we dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit moet overeenstemmen met onze schepping. Die staan niet los van elkaar. Maar zelfs degenen die het niet met ons eens zijn, zouden moeten zien dat het niet klopt om van een kind te vragen zo’n dramatische en levensveranderende procedure te ondergaan.”

De ethicus Andrew Walker zet het proces als een waarschuwing. Hij denkt dat dit soort kwesties zich vaker zullen gaan voordoen omdat de “maatschappij zich met grote spoed beweegt in de richting van morele waanzin” “Onze identiteit is niet te scheiden van ons biologisch geslacht. Christenen moeten bereid zijn om een vreugdevolle getuigenis te geven dat God mannen en vrouwen in zijn beeld maakt voor hun welzijn en voor het voordeel van de samenleving,” aldus Walker die twee jaar geleden het boek “God and the Transgender Debate” schreef.

Zowel Moore als Walker verwijzen naar de resolutie die de conventie van de Zuidelijke Baptisten in 2014 aannam. Daarin wordt gesteld dat “het goede ontwerp van God bevestigt dat genderidentiteit wordt bepaald door biologische seks en niet door iemands persoonlijke opvattingen of ervaring.”

De World Professional Association for Transgender Health (WPATH) constateert dat slechts een klein deel (12 tot 27 procent) van kinderen die op jonge leeftijd geslachtsverandering wensen dat als volwassene nog wil.

Begin oktober meldde de Britse zender Sky News dat “honderden” mensen die in hun jeugd een geslachtsverandering hadden ondergaan, als volwassene deze overgang willen terugdraaien. Een van hen, de 28-jarige Charlie Evans, heeft inmiddels het netwerk The Detransition Advocacy Network opgericht om deze “ongelukkigen” te helpen. Eind oktober houdt deze groep in de Engelse stad Manchester een eerste bijeenkomst.