Terugtrekking troepen VS uit Duitsland ‘gaat hele NAVO aan’

Het Amerikaanse besluit om 9500 van de 34.500 VS-militairen terug te trekken uit Duitsland is relevant voor de hele NAVO en staat daarom deze week op de agenda van overleg van de defensieministers van de lidstaten. NAVO-topman Jens Stoltenberg zei dat dinsdag. Hij heeft de kwestie besproken met de Amerikaanse president Trump en de Duitse defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Stoltenberg wees op het belang van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa en de commandocentra en militaire bases van de VS in Duitsland. Hij benadrukte dat de Amerikanen de laatste jaren met meer troepen actief zijn in Europa, met name in het oosten.

De Amerikanen hebben nog niet aangegeven hoe en wanneer zij hun troepen uit Duitsland weghalen, aldus de Noor. Hun aanwezigheid daar is belangrijk voor Europa maar ook goed voor de VS, zei hij. Dat de Amerikanen aanpassingen doorvoeren is niets nieuws, voegde hij daaraan toe. De stationering van de Amerikanen in Duitsland is een afspraak tussen beide staten, maar volgens hem belangrijk voor de hele alliantie.

Trump heeft al langer kritiek op de in zijn ogen te lage defensie-uitgaven van Duitsland. Stoltenberg herhaalde dat bondgenoten meer zijn gaan uitgeven. De doelstelling om in 2024 2 procent van het nationaal inkomen uit te geven aan defensie zal niet door alle NAVO-landen worden gehaald, werd eerder al duidelijk.