Terugkeer vrouwelijke Syriëgangers uit Kosovo

Tientallen gevangengenomen Syriëgangers uit Kosovo zijn naar hun thuisland gevlogen. Het gaat om vrouwen en kinderen van jihadisten die voor extremistische groeperingen als Islamitische Staat vochten.

„De geplande operatie voor de terugkeer van een aantal van onze burgers uit Syrië is met succes afgerond”, liet minister van Justitie Abelrad Tahiri zaterdag op het vliegveld van Pristina weten. Twee bussen met vrouwen en kinderen zijn vervolgens onder politiebegeleiding naar legerbarakken even buiten de hoofdstad gebracht.

Hoeveel mensen in totaal zijn teruggekeerd, is niet duidelijk. Naar schatting zijn 300 mensen uit het land sinds 2012 naar Syrië afgereisd. Volgens de politie zijn 150 Kosovaarse vrouwen en kinderen gevangengenomen toen IS terrein verloor.

Veel landen zijn huiverig voor het terugnemen van Syriëgangers. Ook in Nederland leeft de discussie, maar vooralsnog is de regering terughoudend om vrouwen en hun kinderen terug te halen.