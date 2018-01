„Terugkeer Rohingya zoveelste humanitaire ramp”

Bangladesh en Myanmar hebben deze week de repatriëring van de eerste Rohingya naar Myanmar besproken. Critici noemen de overeenkomst controversieel. „Dit is de zoveelste humanitaire ramp in de maak.”

Shireen Huq is een vooraanstaande vrouwenrechtenactiviste en de oprichtster van Naripokkho, een van de oudste vrouwenorganisaties in Bangladesh. „Ik vind dat Bangladesh te snel de bilaterale overeenkomst heeft gesloten. Dat had niet mogen gebeuren zonder de Verenigde Naties te betrekken en zonder de vluchtelingen zelf te consulteren”, zegt de voorvechtster van vrouwenrechten.

„Bangladesh had de steun van de buurlanden moeten zoeken en in het bijzonder moeten werken aan steun van China en Rusland. De internationale gemeenschap zou de druk op Myanmar moeten opvoeren zodat het moorden, de vervolgingen en de discriminatie stoppen.”

Een snelle terugkeer van Rohingya is uiterst onzeker, want het regime in Myanmar weigert nog steeds om deze bevolkingsgroep als zijn inwoners te beschouwen. Dat maakt een vreedzame terugkeer op zijn minst twijfelachtig.

Niet succesvol

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er sinds 25 augustus vorig jaar 655.000 vluchtelingen aangekomen in Bangladesh. Dit brengt het totale aantal op 954.000.

Huq verwijst naar een eerdere overeenkomst uit 1993 over de repatriëring van Rohingya die gevlucht waren naar Bangladesh. De vrijwillige terugkeeracties bleken niet succesvol omdat de meeste vluchtelingen zich ertegen verzetten.