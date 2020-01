Terugkeer IS-gezin splijt Noorse politiek

De terugkeer van een Noorse vrouw en haar twee kinderen uit het IS-kalifaat heeft een crisis veroorzaakt in de Noorse coalitie. Premier Erna Solberg overlegt maandag met haar coalitiegenoot en minister van Financiën Siv Jensen over de vraag of de samenwerking tussen de conservatieve partij Høyre en de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Frp) kan worden voortgezet.

Solberg besloot de 29-jarige vrouw van Noors-Pakistaanse afkomst, volgens Noorse media tweemaal gehuwd met IS-strijders, terug te laten halen op humanitaire gronden. Een van de kinderen, een vijfjarige jongen, is doodziek en heeft medische hulp nodig. De vrouw arriveerde zaterdagmorgen met haar kinderen op de luchthaven van Oslo en werd meteen aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De Vooruitgangspartij is fel gekant tegen immigratie en wil niet meewerken aan de repatriëring van IS-strijders en -aanhangers.

Hoogleraar politicologie Tor Bjørklund van de Universiteit van Oslo verwacht dat de Vooruitgangspartij de regering zal verlaten. „Die partij kiest voor de confrontatie.” Volgens hem hebben de regeringspartijen genoeg van elkaar.