Teruggevonden militair in Israël begraven

Het lichaam van de Israëlische sergeant Zachary Baumel is donderdag in Israël begraven. Baumel raakte in 1982 vermist tijdens de Libanon-oorlog.

Het lichaam van Baumel werd enkele dagen geleden met een vlucht van El Al vanuit Syrië naar Israël gebracht.

Premier Benjamin Netanyahu bedankte het leger en de veiligheidsdiensten voor hun inzet om Baumel terug te brengen. De premier zei ook dat Zachary’s vader Yonah, die in 2009 overleed, de wereld afreisde om informatie te vinden over zijn zoon. „Met tranen in zijn ogen vertelde hij maar één gebed te hebben: „Laat me Zachary vinden voordat ikzelf overlijd.”

Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (Algemeen Commando) liet aan Libanese media weten dat het lichaam van Baumel is gevonden op een begraafplaats van een Palestijns vluchtelingenkamp bij Damascus.

Netanyahu zei woensdag dat Israël er alles aan zal doen om twee andere soldaten die vermist zijn geraakt bij de tankslag in Libanon terug te brengen: Zvi Feldman en Yehuda Katz. Volgens het Israëlische televisiekanaal 13 zijn de lichamen van zeker tien anderen aangekomen in Israël, maar Katz en Feldman zouden daar niet bij zijn.

Het Israëlische leger viel in 1982 Libanon binnen om een einde te maken aan de beschietingen op Noord-Israël door Palestijnse milities.

Op 11 juni 1982 raakten zes Israëlische soldaten vermist bij gevechten met Syrische en Palestijnse strijdkrachten bij het plaatsje Sultan Yacoub in Libanon. Drie soldaten keerden terug naar Israël na een akkoord over een gevangenenruil tussen Israël en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (Algemeen Commando) in 1985.

De Britse omroep BBC meldde dat in september vorig jaar Israël aan Rusland had gevraagd om te helpen vermiste soldaten terug te brengen. Rusland organiseerde daarop een zoekactie in samenwerking met Syrische partners. Ook Turkije zou bij de operatie betrokken zijn geweest.

Donderdag is Netanyahu in Moskou voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin. Hij is van plan donderdagavond weer terug te zijn in Israël om bij de begrafenis van Baumel te zijn. Netanyahu’s bezoek is vijf dagen voor de verkiezingen in Israël.