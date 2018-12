Terroristisch motief dubbele moord in Atlas

De Marokkaanse politie gaat ervan uit dat de moordenaars van twee Scandinavische toeristen in het Atlasgebergte „een terroristisch motief” hadden. De politie heeft donderdag bevestigd dat er in Marrakesh nog drie verdachten zijn aangehouden. Van de eerste verdachte die maandag werd opgepakt, is bekend dat hij tot een jihadistisch netwerk behoort, meldden Marokkaanse media. De politie heeft niet vermeld van welke terroristische groep hij zou zijn.

Maandag werden twee vrouwen uit Denemarken en Noorwegen dood gevonden in of naast hun tent. Zeker één van hen is de keel doorgesneden. De Deense autoriteiten hebben bevestigd dat de gruwelijke moord op een van de twee slachtoffers is gefilmd en dat er beelden van zijn verspreid.

De Deense van 24 en Noorse van 28 jaar oud zijn vermoord tijdens hun tocht naar de hoogste berg van de Atlas, de Toubkal, die meer dan 4160 meter hoog is. Ze werden gevonden door Franse alpinisten in een afgelegen dal bij Imlil aan de voet van de Toubkal en circa 55 kilometer ten zuiden van Marrakesh. De streek behoort tot de toeristische trekpleisters van Marokko. Het land is diep geschokt door de moorden. Het aantal toeristen groeit al jaren en vorig jaar bezochten meer dan 11 miljoen toeristen het Noord-Afrikaanse land waar zeer gewelddadige misdrijven erg weinig voorkomen.