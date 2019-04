Terroristenleider al-Baghdadi op video

De leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, is voor het eerst in vijf jaar weer op een video verschenen. De meer dan 18 minuten durende opname werd maandagavond via de gebruikelijke kanalen van Islamitische Staat verspreid.

Op de video geeft een bebaarde man met Baghdadi’s uiterlijk in kleermakerszit op de vloer een toespraak. Verschillende mensen met bedekte gezichten zitten om hem heen en luisteren.

De man die volgens Al Furqan, het medianetwerk van IS, al-Baghdadi is, zegt dat de terreurgroep wraak zal nemen voor het vermoorden en gevangennemen van zijn militanten. De terreurbeweging heeft naar zijn zeggen 92 operaties uitgevoerd in acht landen „uit wraak voor hun broeders”. Die strijd is momenteel onderdeel van „een lange oorlog”, voegde hij eraan toe. Hij kondigde meer operaties aan.

Het script aan het begin van de video dateert van eerder in april. De authenticiteit en datum van de opname konden niet onafhankelijk worden geverifieerd. De man verwees in de verleden tijd naar het maandenlange gevecht om Baghouz, het laatste bastion van IS in Oost-Syrië, dat vorige maand eindigde. „De strijd om Baghouz is voorbij”, erkende hij. De bomaanslagen door zelfmoordterroristen in Sri Lanka waren daarvoor een vergeldingsactie.

In 2014 verscheen al-Baghdadi voor het laatst in het openbaar, toen hij in Mosul het kalifaat uitriep. Drie jaar later circuleerden hardnekkige geruchten over zijn dood. De terroristenleider is meerdere keren doodverklaard, onder meer door Rusland en Iran.