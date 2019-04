Terroristen vallen ministerie in Kabul aan

Zelfmoordterroristen hebben na een periode van betrekkelijke rust in Kabul een aanval uitgevoerd op het Afghaans ministerie van Communicatie. Zeker een jihadist blies zichzelf op, anderen gingen schietend naar binnen. Er ontstond een vuurgevecht met bewakers en speciale eenheden. Volgens Binnenlandse Zaken zijn behalve de aanvallers zeven mensen om het leven gekomen, vier burgers en drie militairen. Een woordvoerder van Volksgezondheid sprak van twee doden en zes gewonden.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Een zegsman van de Taliban, die in Doha meedoen aan vredesbesprekingen, haastte zich te verklaren dat zijn islamitische opstandelingenbeweging er niet achter zit. In Afghanistan zijn ook terreurgroeperingen van Islamitische Staat actief.

De aanslag zorgde voor grote paniek in het ministerie. In het gebouw van achttien verdiepingen waren zaterdag zo’n 2000 ambtenaren aanwezig. De meesten vluchtten na de eerste knallen naar de hoogste etages en verschansten zich daar, sommigen sprongen beneden uit het raam. Het duurde vijf uur voordat de jihadisten waren uitgeschakeld.