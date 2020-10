Terroristen Mali ter dood veroordeeld

Twee terroristen die in 2015 bij aanslagen in Mali 25 doden op hun geweten hadden, zijn woensdag ter dood veroordeeld. Een rechtbank in de Malinese hoofdstad Bamako vond de mannen schuldig aan de aanslagen op een restaurant in Bamako (vijf doden) en een paar maanden later een hotel (twintig doden) in dezelfde plaats.

Van de twee veroordeelden wordt Ould Ahmed gezien als het brein achter de aanslagen, die waren gericht tegen westerlingen. Hij werd een paar maanden na de laatste aanslag opgepakt. Ould Ahmed is lid van een militante groepering die banden heeft met de Noord-Afrikaanse tak van al-Qaeda. Die claimde de aanslag op het restaurant als vergelding voor satirische afbeeldingen van de profeet Mohammed in Charlie Hebdo.