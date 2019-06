Terroristen IS steken akkers Irak in brand

In het noorden van Irak woeden grote branden op velden met tarwe en gerst en honderden families worden door de vlammenzee in de bergen van Sinjar, ten noordwesten van Mosul, op de vlucht gedreven. Volgens de autoriteiten in Mosul zijn de branden aangestoken door terroristen van Islamitische Staat.

Een hoge politieofficier zei dat gewapende IS-terroristen de brandden stichten en de benen nemen. Er zijn al twee boeren door het vuur omgekomen en zevenhonderd families ontheemd.

Islamtische Staat is een oorspronkelijk uit Irak stammende soennitische terreurbeweging die in 2014 verrassend grote delen van Irak, inclusief het Sinjargebergte en Mosul, onder de voet liep. Drie jaar later was de beweging in Irak vrijwel uitgeschakeld.