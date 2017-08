Terroristen Cambrils waren in Parijs

De terroristen die in de Catalaanse stad Cambrils met een auto op mensen inreden, zijn in de afgelopen weken in Parijs geweest. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb zei tegen de zender BFMTV dat de groep in een Audi reed die bij Parijs is geflitst.

Hij zei dat die informatie is doorgegeven aan de Spaanse autoriteiten. De bewindsman zei dat de terroristen in Parijs waren om te werken. Collomb liet weten dat de Franse inlichtingendiensten geen informatie over de groep hadden. Hij sprak van een terreurcel die „uitsluitend Spaans” was.