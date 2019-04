„Terrorist Sri Lanka studeerde in Engeland”

Een van de zelfmoordterroristen die zondag aanslagen pleegden in Sri Lanka studeerde in 2006 en 2007 in Engeland. Dat meldt SkyNews. Het gaat volgens veiligheidsbronnen om Abdul Lathief Jameel Mohamed. Daarna volgde hij ook nog een postdoctorale opleiding in Australië.

De terrorist was een van de negen aanslagplegers die bommen lieten afgaan in hotels en kerken op het Aziatische eiland. De aanval kostte aan zeker 359 mensen het leven en er vielen meer dan 500 gewonden. Volgens het Sri Lankaanse ministerie van Defensie zijn acht van de negen aanslagplegers geïdentificeerd. Allemaal waren ze goed opgeleid en geboren in rijke families.

Dinsdag zei premier Ranil Wickremasinghe dat de inlichtingendiensten over informatie beschikten die de aanvallen hadden kunnen voorkomen. Deze tekenen werden niet doorgegeven aan de politie vanwege een „communicatiestoring”.

Er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. „Sommige van hen zijn gewapend en gevaarlijk. Er zijn nog steeds militanten met explosieven buiten. De politie is op zoek naar hen”, zo liet de regering weten.