Terrorist kerstmarkt Berlijn nam selfie voor woning Merkel

De Tunesische terrorist die met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn, heeft eerder een selfie genomen voor de woning van bondskanselier Angela Merkel. Anis Amri nam de foto ongeveer twee maanden voordat hij zijn aanslag pleegde in 2016, meldden Duitse media die de selfie hebben gepubliceerd.

Het beeldmateriaal komt van de telefoon van Amri, die de federale recherchedienst van Duitsland eerder heeft veiliggesteld. Ook is Amri te zien op een selfie voor de Berliner Dom waar hij met een opgestoken wijsvinger staat, een teken dat wordt gebruikt door militanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Beide foto’s zijn genomen op 23 oktober. Zeven weken later, op 19 december, reed Amri met een gestolen vrachtwagen twaalf bezoekers van een kerstmarkt dood. Amri werd vier dagen na de aanslag gedood in een vuurgevecht met de politie in Italië.

De recherchedienst meldde in een evaluatie, een halfjaar na de aanslag, dat de Tunesiër de omgeving van de Dom van Berlijn als potentieel doelwit voor ogen had. Merkels woning wordt verder niet genoemd. Wel een naastgelegen pand. Het is niet bekend of Merkel ooit over de foto is geïnformeerd.