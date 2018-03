Terrorist doodde drie mensen Frankrijk

De gewapende man die vrijdag mensen in een supermarkt in het Franse Trèbes gegijzeld hield heeft kort daarvoor iemand dodelijk in zijn hoofd geschoten. Dat gebeurde in het nabij gelegen Carcassonne, meldt een regionale vertegenwoordiger van de politiebond. Bij de gijzeling zelf kwamen twee mensen om het leven.

Eerder was al bekend dat de man rond half elf vrijdagochtend in Carcassonne een groep politiemensen had aangevallen en beschoten en daarbij een van hen geraakt. Ongeveer een half uur later viel hij de supermarkt binnen in Trèbes dat ongeveer 5 kilometer verderop ligt in de regio Aude.

De politie schoort de terrorist uiteindelijk in de supermarkt dood.