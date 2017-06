Terrorist Brussel had sympathie voor IS

De man die dinsdag een aanslag wilde plegen op station Brussel-Centraal had volgens het Belgisch federaal parket sympathieën voor terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden bij de doorzoeking van het huis van Oussama Z. in de Brusselse gemeente Molenbeek.

De bom, die maar deels ontplofte, is waarschijnlijk gemaakt in de woning in de Louis Mettewielaan. Het parket bevestigt woensdag dat daar chemische stoffen en ander materiaal is gevonden waarmee explosieven kunnen worden gefabriceerd. In het belang van het onderzoek wil het OM voorlopig geen verdere details geven.

De 36-jarige man werd van dichtbij doodgeschoten door een militair toen hij ‘Allah Akbar’ riep. Het OM in Brussel heeft al geconcludeerd dat het gebruik van het vuurwapen door de militair gerechtvaardigd was.