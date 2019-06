Terreurverdachte aanslagen Parijs opgepakt

In verband met de terreuraanslagen in Parijs in november 2015 is in Duitsland een Bosnische man gearresteerd. De Belgische autoriteiten hadden een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de terreurdaden, lieten de Duitse federale politie en de aanklager in Dresden in een gezamenlijke verklaring weten.

Bij de aanslagen, waaronder op de Bataclan-concerthal in Parijs in november 2015, kwamen in totaal 131 mensen om het leven. De terreurorganisatie Islamitische Staat claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslagen in de Franse hoofdstad, die vanuit Brussel zouden zijn gecoördineerd.

De 39-jarige verdachte is in de nacht van 19 op 20 juni opgepakt. De Duitse autoriteiten zeiden dat ze de man op het spoor kwamen tijdens een afzonderlijk onderzoek tegen twee Bosniërs wegens overtreding van een militaire wapenwet. Het nog lopende onderzoek leidde tot de verblijfplaats van de verdachte, die niet bij naam werd genoemd. De man zit in hechtenis in afwachting van zijn overlevering aan België.

IS heeft ook de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslagen in de Belgische hoofdstad in maart 2016, waardoor 32 mensen werden gedood en honderden anderen gewond raakten.