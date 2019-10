Terreurparket doet onderzoek Halle

Het onderzoek naar de schietpartij in Halle met twee doden is overgenomen door een onderdeel van de Duitse justitie dat normaal ook terreuraanslagen behandelt. Het gaat om het Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, zo meldden Duitse media woensdag.

De politie heeft de schietpartij nog niet officieel een terreurdaad genoemd.

Het parket in Karlsruhe liet in een verklaring weten de zaak als „moord met bijzondere betekenis” te behandelen. Of het om een antisemitische daad ging, is niet duidelijk, aldus een woordvoerder.