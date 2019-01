Terreurgroep al-Shabaab claimt aanslag Nairobi

De uit Somalië stammende terreurgroep al-Shabaab zit naar eigen zeggen achter een terroristische aanslag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Doelwit is een luxueus kantoor- en hotelcomplex. De politie heeft „een aanval” bevestigd. Het is niet bekend om hoeveel daders het gaat.

Het doelwit is onder meer het DusitD2 Hotel aan de chique noordkant van het centrum van Nairobi. Ooggetuigen meldden aan de krant de Daily Nation dat vier in het zwart gestoken „gewapende terroristen” een aanval uitvoeren aan de Riverside Drive. Volgens ooggetuigen zijn de daders het complex ‘14 riverside’ schietend binnengegaan. Voor het complex staan auto’s in brand.

De politie meldde dat er wordt gereageerd op een schietpartij en dat er een gebied is afgezet. De Nederlandse ambassade staat ook aan de Riverside Drive, ongeveer een kilometer verderop. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn. „We doen nooit uitspraken over de beveiliging van onze posten maar volgen de situatie in Nairobi op de voet”, aldus een woordvoerster.