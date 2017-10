Terreurcel bij Moskou opgerold

De Russische federale veiligheidsdienst FSB zegt in de omgeving van Moskou een terreurcel van Islamitische Staat te hebben opgerold. Twee bommen, twee pistolen, twee handgranaten en materiaal voor het fabriceren van explosieven werden in beslag genomen. De cel zou daarmee aanslagen hebben willen plegen op het openbaar vervoer en plekken waar veel mensen bijeenkomen.

De aanhoudingen vonden afgelopen zaterdag plaats. De cel bestond uit Russische staatsburgers afkomstig uit de noordelijke Kaukasus. Hoeveel mensen werden opgepakt werd niet bekendgemaakt, maar volgens de mededeling van de FSB is de cel compleet opgerold.

IS heeft wraak gezworen voor de Russische betrokkenheid bij de strijd in Syrië. IS claimde eerder een aanslag op een Russisch passagiersvliegtuig in oktober 2015 waardoor 222 mensen omkwamen. Ook een aanslag in de metro van Sint-Petersburg met zestien doden in april van dit jaar zou het werk zijn geweest van IS-aanhangers.