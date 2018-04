Terreurbeweging ETA biedt excuses aan

De Baskische terreurbeweging ETA heeft vrijdag excuses aangeboden aan haar slachtoffers en hun nabestaanden voor de halve eeuw dat ze gewelddadig streed voor een onafhankelijke staat in het noorden van Spanje.

De excuses komen voor de verwachte opheffing van de beweging, die een jaar geleden al haar strijd opgaf door wapens en explosieven in te leveren. Daarmee kwam een einde aan de laatste gewapende opstand in West-Europa.

„We zijn ons ervan bewust dat we tijdens de lange periode van gewapende strijd veel pijn hebben veroorzaakt en veel schade waarvoor geen oplossing is. We tonen respect aan de doden, aan de gewonden en de slachtoffers van acties van de ETA. Het spijt ons echt zeer”, verklaarde de groep in de Baskische krant Gara.

De ETA werd in 1959 opgericht uit woede en frustratie onder Basken, die een eigen taal en cultuur hebben, over de onderdrukking onder generaal Francisco Franco. De beweging pleegde politieke moorden en bomaanslagen.

De Spaanse regering zei deze week dat de ETA politiek en operationeel is verslagen en geen van zijn doelen heeft bereikt.