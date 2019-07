Terreinwagen door rivier meegesleurd, 10 doden

In de Russische republiek Toeva in het zuiden van Siberië zijn tien mensen, onder wie zes kinderen, om het leven gekomen bij een poging een rivier over te steken. De terreinwagen waarin ze zaten werd meegesleurd door het snelstromende water. Dat hebben de autoriteiten in hoofdstad Kizil vrijdag gezegd.

De slachtoffers waren leden van twee gezinnen uit de regio die op vakantie waren. Ze waren vermoedelijk op weg naar geneeskrachtige bronnen in de buurt. De rivier die ze over moesten was sterk gezwollen door de vele regen van de laatste tijd. Door Toeva stroomt onder meer de Jenisei, die ontspringt in Mongolië en uitmondt in de Noordelijke IJszee.