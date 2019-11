‘Terminator’ Rajapaksa winnaar Sri Lanka

Oppositieleider Gotabaya Rajapaksa wordt de nieuwe president van Sri Lanka. Hij kwam uit de bus als grote winnaar van de verkiezingen in de Zuid-Aziatische eilandstaat.

De kandidaat van de regeringspartij, Sajith Premadasa, erkende zondag zijn nederlaag en feliciteerde zijn rivaal met diens overwinning. In de loop van zondag meldde de staatstelevisie dat de verkiezingscommissie Rajapaksa heeft aangewezen als de winnaar.

De 70-jarige voormalige defensieminister Rajapaksa, bijgenaamd ‘Terminator’, was nauw betrokken bij de militaire operatie tegen de Tamil-opstandelingen in de burgeroorlog die tien jaar geleden eindigde.

Na de aanslagen afgelopen Pasen op kerken en hotels met honderden slachtoffers, werd veiligheid hét thema in de verkiezingscampagne van de twee belangrijkste kandidaten. Sinds de aanslagen is de economisch belangrijke toeristische sector in Sri Lanka in een impasse geraakt.

De komende tijd zal blijken of Rajapaksa zijn campagnebeloften gaat waarmaken. Hij wil korte metten maken met islamistisch extremisme door de veiligheidsdiensten van Sri Lanka uit te breiden, nadat die eerder onder internationale druk waren ontmanteld. Tegenstanders vrezen dat het land weer een politiestaat zal worden, net als ten tijde van de Tamil Tijgers.