Termieten bouwen stad van vijf keer Nederland

In het noorden van Brazilië is een enorme stad ontdekt. Niet van mensen, maar van termieten.

Het is een netwerk van 200 miljoen termietenheuvels, die allemaal aan elkaar vastzitten. Het netwerk van gangen en kamers is ongeveer 228.000 vierkante kilometer groot. Dat is even groot als Groot-Brittannië en ruim vijf keer zo groot als Nederland.

Elke heuvel is ruim 2 meter hoog en ongeveer 9 meter lang. Ze staan ongeveer 20 meter van elkaar af. De hoeveelheid grond die de termieten hebben versjouwd om de heuvels te bouwen, staat gelijk aan 4000 piramides van Gizeh, aldus de onderzoekers.

De ontdekking stond vrijdag in het wetenschapsblad Current Biology. De onderzoekers hebben elf heuvels nauwkeurig bestudeerd. Een daarvan bleek al 3800 jaar oud te zijn. Het is mogelijk dat andere heuvels in de stad nog ouder zijn. De jongste heuvel was 690 jaar oud.

De heuvels staan in een dor gebied ten zuidoosten van het Amazoneregenwoud. Maar één maand in het jaar valt er regen.