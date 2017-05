Terdoodveroordeelde na 35 jaar geëxecuteerd

Een Amerikaanse terdoodveroordeelde is 35 jaar na zijn doodvonnis uiteindelijk geëxecuteerd. De 75-jarige Tommy Arthur wist de voltrekking van zijn doodstraf al zeven keer uit te stellen.

Bij de achtste keer werd de executie in de Holman-gevangenis in het zuidwesten van de staat Alabama aan het eind van donderdagmiddag om 18.00 uur gepland. Zijn advocaten probeerden de executie nog een keer te voorkomen. Ze dienden stukken in waar ze over mogelijke problemen met de stoffen spraken waarmee Arthur zou worden gedood. Zo betwistten ze het gebruik van verdovingsmiddel midazolam.

Daar kwam wel uitstel van, maar dat duurde slechts 4,5 uur, melden plaatselijke media. De executie met een dodelijke injectie werd aan het eind van de avond toch voltrokken. Arthur werd kort na middernacht vrijdag officieel dood verklaard.

Arthur kreeg de doodstraf in 1982 wegens de moord op de echtgenoot van een vrouw, Judy Wicker, met wie hij een relatie had. Hij werd vooral veroordeeld op basis van haar getuigenis. Ze zei in haar proces dat ze Arthur 10.000 dollar had betaald voor de moord. Arthur heeft altijd zijn onschuld betoogd.