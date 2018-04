Tentoonstelling over lot kinderen kamp Bergen-Belsen

Op het terrein van het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen, circa 40 kilometer ten noorden van Hannover, is een speciale tentoonstelling gewijd aan het lot van geïnterneerde kinderen in het kamp. Het is de eerste tentoonstelling in zijn soort, liet de leiding van de herinneringsplaats Bergen-Belsen, vrijdag weten. De expositie ‘Kinder im KZ Bergen-Belsen’ wordt zondag geopend.

In dit concentratiekamp waren relatief veel minderjarigen, naar schatting 3500 jongens en meisjes onder de vijftien jaar oud. De door haar dagboek wereldberoemde Anne Frank uit Amsterdam bezweek er begin 1945. Ze werd vijftien.

Voor de tentoonstelling die tot 30 september duurt zijn circa 120 overlevenden ondervraagd. Hun gruwelijke verhalen belichten het lijden van de kinderen die er vaak onder erbarmelijke omstandigheden naasten dood zagen gaan en die er werden mishandeld. Bergen-Belsen werd een complete en gewelddadige chaos waar mensen bij bosjes bezweken aan uitputting, ziekten, honger.

Het kamp waar de lijken al geruime tijd niet meer waren opgeruimd, werd 15 april 1945 door Britse troepen bevrijd. Sinds begin dat jaar alleen al vonden 35.000 mensen er de dood.