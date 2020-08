Tentoonstelling over familie Anne Frank in Joods Museum Frankfurt

Het Joods Museum van Frankfurt in Duitsland richt een permanente tentoonstelling in over de familie van Anne Frank. Het Familie Frank Centrum opent op 21 oktober de deuren. Het maakte deel uit van een grote verbouwing die het museum heeft ondergaan en zo’n 50 miljoen euro kostte.

Het Familie Frank Centrum krijgt een prominente plek in het verbouwde museum en toont bezittingen van de Joodse familie die oorspronkelijk uit Frankfurt komt. Een deel van de voorwerpen zijn nooit eerder vertoond. Het gaat onder meer om foto’s, kaarten, brieven, zilverwerk, porselein en kunst.

De familie Frank vertrok in 1933 uit Frankfurt vanwege het toenemende antisemitisme in nazi-Duitsland onder Adolf Hitler. Anne Frank werd samen met vrijwel heel het Joodse gezin na circa 2 jaar in Amsterdam te zijn ondergedoken, verraden en vermoord in een Duits concentratiekamp. Haar dagboek, geschreven tijdens het onderduiken, is in meer dan zeventig talen vertaald en wereldberoemd.

Museumdirecteur Mirjam Wenzel zegt tegen het joodse persbureau JTA dat de voorwerpen een deel van de geschiedenis van de familie Frank tonen die doorgaans wordt vergeten. Ook werpt het volgens haar een licht op wat niet alleen zij maar alle Duitse Joden tijdens de Holocaust zijn kwijtgeraakt.