Ten minste 24 doden door aanval op kamp in Darfur

Ten minste 24 mensen zijn gedood door een aanval op een vluchtelingenkamp in Soedans westelijke regio Darfur. Dat meldde een official van de VN-vredesmissie UNAMID, die de orde in het kamp probeert te herstellen.

De aanval volgde op een conflict tussen Afrikaanse en Arabische etnische groepen in het kamp en zou op 29 en 30 december hebben plaatsgevonden.

Volgens de VN-official kwamen Arabische strijders naar het kamp en schoten ze op vluchtelingen, staken tenten in de brand en verwoestten de bloedbank. Hulpverleners werden bedreigd.

De aanval komt op een lastig moment, omdat militairen en burgers samen proberen de broze vrede te bewaren in het door burgeroorlogen verscheurde land.

Volgens lokale media bleven de onlusten niet beperkt tot het vluchtelingenkamp; ook tien naburige dorpen zouden zijn platgebrand en de inwoners zouden op de vlucht zijn geslagen naar buurland Tsjaad. Berichten dat er meer dan vijftig mensen om het leven zouden zijn gekomen, konden niet door de autoriteiten worden bevestigd.