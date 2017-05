Temer wil bewijs zien in corruptieonderzoek

De Braziliaanse president Michel Temer heeft geen goed woord over voor de beschuldigingen die aan zijn adres zijn gedaan. Hij heeft zaterdag gezegd dat hij het hooggerechtshof gaat vragen het corruptieonderzoek naar hem op te schorten omdat het geleverde bewijs niet deugt.

De openbaar aanklager stelde vrijdag dat Temer het onderzoek naar het grote fraudeschandaal (Carwash) heeft gedwarsboomd en dat hij zich mogelijk zelf schuldig heeft gemaakt aan passieve corruptie. De krant O Globo meldde eerder dat Temer heeft ingestemd met het betalen van zwijggeld aan Eduardo Cunha, de voormalige parlementsvoorzitter die in de gevangenis zit. Dat is te horen in een vastgelegd gesprek.

Volgens de president is daarmee geknoeid om hem in een kwaad daglicht te stellen. „We dienen bij het hof een verzoek in het onderzoek te staken totdat de echtheid van die clandestiene opname is vastgesteld. Ik laat Brazilië niet ontsporen, ik blijf als regeringsleider”.