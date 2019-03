Tel Aviv opgeschrikt door raketten

Voor het eerst sinds 2014 kwam Tel Aviv en de steden daaromheen weer onder een raketaanval. Er vielen geen gewonden en er werd geen schade aangericht.

De aanval had een bekend patroon. Mobiele telefoons gaven een alarmsignaal mits de app van de burgerbescherming is ingesteld. Sirenes begonnen te loeien. Op de televisieschermen verschenen alarmsignalen. Bewoners zochten een veilig heenkomen in gebouwen, maar voor anderen was het alarmsignaal juist een reden om op het balkon te staan en de mobiele telefoon naar boven te richten. Bewoners meldden harde knallen.

Burgemeester Ron Huldai vertelde later op een televisiezender dat één van de projectielen buiten de stad is neergekomen. De andere raket belandde naar verluidt in zee.

Daarna volgden berichten in de Israëlische media en op sociale media elkaar snel op. Zijn er slachtoffers? Is het Iron Dome antiraketsysteem in actie geweest? Wie heeft de raketten afgeschoten? Het was al snel duidelijk dat de raketten uit Gaza kwamen. Israël houdt de radicaal-islamitische Hamas groep verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt.

Israëlisch respons

De voorlichter van het Israëlische leger zei dat het leger als respons honderd doelen van Hamas heeft aangevallen in Gaza. Daaronder waren een ondergrondse rakettenfabriek, een gebouw van het ”Planbureau voor aanslagen op de Westoever” en een centrum voor de vervaardiging van drones.

Uit de Gazastrook werden in de afgelopen nacht ook een aantal projectielen naar dorpen en steden rond de Gazastrook gevuurd. Volgens de voorlichter van het leger heeft het Iron Dome antiraketsysteem er zeker zes van onderschept. Vrijdag leek de rust te zijn teruggekeerd.

Fout

Israëlische media meldden dat het leger vermoedt dat er sprake was van een fout van de zijde van Hamas. De groep zou op dit moment niet geïnteresseerd zijn in een oorlog met Israël.

De raketaanval komt in een tijd van toenemende spanning tussen Israël en Gaza. Ook in Jeruzalem is er al geruime tijd sprake van spanning tussen Israël en de Palestijnen vanwege gebeurtenissen rond de Tempelberg.

Voor premier Netanyahu is van groot belang dat de situatie rustig blijft. Op 9 april zijn er verkiezingen in Israël en de premier wil het publiek laten zien dat hij zorgt voor de veiligheid van burgers.

Tegenaanval van Israël op de Gazastrook