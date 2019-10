‘Teksten impeachmentverhoren snel openbaar’

Adam Schiff, de Democratische leider van het Amerikaanse impeachmentonderzoek naar president Donald Trump, heeft gezegd dat de transcripties van de verhoren binnenkort openbaar gemaakt worden.

Schiff, die ook voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden is, zei verder nog dat de weigeringen van het ministerie van Defensie en het Witte Huis om door de commissie gevraagde documenten over te dragen, beschouwd zullen worden als belemmering van de rechtsgang. Dat is een misdrijf.

De komende dagen zullen meer mensen worden gedaagd om te getuigen voor de commissies van het Huis die het impeachmentonderzoek uitvoeren, zei Schiff ook nog. Er is volgens Schiff tot openbaarmaking besloten na klachten van sommige Republikeinen die boos waren waren ze de transcripties niet konden inzien.

Of het tot een daadwerkelijke impeachmentprocedure tegen Trump komt is nog niet duidelijk. Woensdag zei Nancy Pelosi, de leider van het Huis, dat de tijd daarvoor nog niet is aangebroken.